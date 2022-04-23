مصرع طفل صدمته سيارة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقى طفل بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مصرعه اليوم، إثر تصادم سيارة به أمام قرية السدس دائرة مركز شرطة الإبراهيمية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإبراهيمية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة مستشفى الإبراهيمية المركزى، بوصول" كريم ك ع م" 6 سنوات مقيم قرية اكراش دائرة ديرب نجم، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية تصادم سيارة بالطفل أمام قرية السدس دائرة مركز الإبراهيمية، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.