مصرع عامل وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى عامل مصرعه فيما أصيب 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة مكربواص تابعة لشركة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات القريبة.

تلقى اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى نزلة العاشر من رمضان.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب ميكروباص تابعة لإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن مصرع " عبد الحليم م م " 47 عاما مقيم الزقازيق، وإصابة 10 بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، و4 مصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، و6 مصابين إلى بلبيس المركزى، وجارى تقديم الاسعافات الاولية لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.