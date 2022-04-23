محمد الجمال نجم ذوى الهمم يقتنص بطولات دولية فى رفع الأثقال بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً مع البطل محمد الجمال طالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بجامعة طنطا والحاصل على العديد من الميداليات العالمية والمحلية فى لعبة رفع الأثقال رغم إعاقته البصرية .

وتحدى اللاعب إعاقته البصرية ونجح فى تحقيق العديد من البطولات رغم الصعوبات التى واجهته فى مشواره .

يقول اللاعب محمد الجمال لـ "اليوم السابع" أن عشقه للعبة رفع الأثقال بدأت منذ الطفولة أثناء مرحلة الدراسة بالمدرسة ، من خلال المشاركة فى صالة الجيم فى خصص الألعاب وتعلق بالرياضة وشجعه على ذلك أستاذه بالمدرسة .

وأشار أنه استغل وجود أحد مشرفين مديرية التربية والتعليم بالمدرسة وعرض عليه مهاراته وحبه لرفع الأثقال، وتواصل معه وأبدى إعجابه بقواه البدنية فى اللعبة.

وأوضح اللاعب أنه شارك فى بطولة كأس مصر فى عام 2019 وحصل على المركز الثانى ، وتم ضمه لمنتخب مصر وقتها ، وشارك مع المنتخب فى بطولة العالم لرفع الأثقال وحصد الميدالية الفضية.

وتابع بأنه حقق العديد من البطولات والميداليات المتنوعة ويحلم بأن يمثل مصر قريباً فى بطولة دولية ويحقق مراكز متقدمة .