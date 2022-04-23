اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 04:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

عينيه مطفية وروحه عفية..

محمد الجمال نجم ذوى الهمم يقتنص بطولات دولية فى رفع الأثقال بالغربية

السبت، 23 أبريل 2022 03:11 م
محمد الجمال نجم ذوى الهمم يقتنص بطولات دولية فى رفع الأثقال بالغربية البطل محمد الجمال طالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً مع البطل محمد الجمال طالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بجامعة طنطا والحاصل على العديد من الميداليات العالمية والمحلية فى لعبة رفع الأثقال رغم إعاقته البصرية .

وتحدى اللاعب إعاقته البصرية ونجح فى تحقيق العديد من البطولات رغم الصعوبات التى واجهته فى مشواره .

يقول اللاعب محمد الجمال لـ "اليوم السابع" أن عشقه للعبة رفع الأثقال بدأت منذ الطفولة أثناء مرحلة الدراسة بالمدرسة ، من خلال المشاركة فى صالة الجيم فى خصص الألعاب وتعلق بالرياضة وشجعه على ذلك أستاذه بالمدرسة .

وأشار أنه استغل وجود أحد مشرفين مديرية التربية والتعليم بالمدرسة وعرض عليه مهاراته وحبه لرفع الأثقال، وتواصل معه وأبدى إعجابه بقواه البدنية فى اللعبة.

وأوضح اللاعب أنه شارك فى بطولة كأس مصر فى عام 2019 وحصل على المركز الثانى ، وتم ضمه لمنتخب مصر وقتها ، وشارك مع المنتخب فى بطولة العالم لرفع الأثقال وحصد الميدالية الفضية.

وتابع بأنه حقق العديد من البطولات والميداليات المتنوعة ويحلم بأن يمثل مصر قريباً فى بطولة دولية ويحقق مراكز متقدمة .


الغربية

محافظة الغربية

جامعة طنطا

ذوى الهمم

رفع الأثقال

محمد الجمال

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادي الجديد يكافئ فريق رفع الأثقال بمركز شباب الخارجة لتميزه

السبت، 16 أبريل 2022 02:09 م

هتفطر إيه يا كابتن.. محمد إيهاب بطل رفع الأثقال: ملوخية وبط وأرز

الأحد، 03 أبريل 2022 05:00 م

"رفع أثقال وقفز حواجز" فى مران الإسماعيلى استعدادا لعودة الدورى

الإثنين، 21 مارس 2022 02:46 م

سخروا منه علشان إعاقته.. رمى العكاز وتحول لبطل رفع أثقال

الثلاثاء، 15 مارس 2022 06:00 ص

فوز لاعبات رفع الأثقال فى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى ببنى سويف

الخميس، 17 فبراير 2022 03:28 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة