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محافظ بورسعيد: توريد 80 طن قمح للشون والصوامع الحكومية منذ بداية موسم الحصاد

السبت، 23 أبريل 2022 04:48 م
محافظ بورسعيد: توريد 80 طن قمح للشون والصوامع الحكومية منذ بداية موسم الحصاد حصاد القمح
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن توريد 80 طن قمح للشون والصوامع الحكومية منذ بداية موسم حصاد القمح حتى اليوم، مؤكدا أنه وجه جميع الجهات المعنية بالعمل على تذليل كافة العقبات، وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين.

وأوضح المحافظ، أن تبعات الأحداث الدولية تقتضى أهمية تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلى للموسم الحالى باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، موجها بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أى عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.

وتشجيعا للمزارعين، كان المحافظ قرر صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي موسم حصاد عام 2022 بقيمة 65 جنيه لكل أردب منهم 15 جنيه حافز تسويق ونقل، على أن يضاف الحافز إلى أسعار التوريد المحددة، والذي ينعكس بدوره على توريد أكبر كمية ممكنة، مما يؤكد اهتمام الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته، وكذلك حرصها على تأمين السلع الأساسية للمواطنين خاصة رغيف الخبز.

 

 


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