توريد 4751 طن قمح لصوامع وشون محافظة قنا منذ بدء موسم التوريد

قنا - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم اليوم توريد 122 طنا من محصول القمح للصوامع و الشوّن بالمحافظة ليصبح إجمالى ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح وحتى الآن 4751 طنا، مؤكدا على متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وأضاف الداودي، أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء، الجهة المسوقة، الوزّان، أمين العهدة "، مشيرا إلى أن سعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 820 جنيها، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23 قيراطا بلغ 810 جنيهات، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 22.5 قيراط بلغ 800 جنيه، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط، بالإضافة إلى صرف حافز توريد للمزارعين بقيمة 50 جنيها وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيها لكل أردب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان ، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 228 ألف طن، موزعة على 4 صوامع معدنية بإجمالى سعة تخزينية 190 الف طن - 8 شوّن بإجمالى سعة تخزينية 1 ألف طن - بنكر بسعة تخزينية 24 ألف طن.

