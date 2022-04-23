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كلية الصيدلة جامعة حلوان تواصل تنظيم معرض للملابس بمناسبة العيد

السبت، 23 أبريل 2022 03:00 ص
كلية الصيدلة جامعة حلوان تواصل تنظيم معرض للملابس بمناسبة العيد جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تواصل كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظيم معرض للملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذى انطلق خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وإشراف د الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وكان الدكتور ممدوح مهدى أشار إلى أن تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات يأتى بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعى لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

 

وأوضح الدكتور سامح سرور أن المعرض تضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتى تتميز بجودة عالية والتى يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة مضيفاً أن السوق الخيرى يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية.

 


جامعة حلوان

معرض ملابس

صيدلة حلوان

اخبار مصر

التعليم العالى

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