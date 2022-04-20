تمريض حلوان تقدم نصائح حول رجيم صحى لإنقاص الوزن فى آخر أسبوعين برمضان

كتب محمد صبحى

قدمت كلية التمريض جامعة حلوان نصائح عن الإعــداد لرجيم صحي ل إنقاص الوزن في آخر أسبوعين في رمضان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية.

أعدت النصائح الدكتورة فرات حسين محمود أستاذ مساعد التمريض الباطني الجراحي بكلية التمريض جامعة حلوان، وذلك في إطار حملة توعوية تنظمها إدارة الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام خلال شهر رمضان.

وأوضحت أنه في شهر رمضان المبارك، يفقد كثير من الأشخاص السيطرة على وزنهم نتيجة تغيرات كبيرة في السلوكيات الغذائية المتبعة وما يندرج ضمنها من تعدد الأطباق والأصناف علي السفرة الدسمة إلى جانب الحلويات المرتبطة بطقوس سهرات هذا الشهر.

وفي منتصف الشهر يتفاجئ كثيرون من زيادة واضحة يلمسونها عادة من ضيق الملابس وهنا تحدث الصحوة وتبدأ المحاولات والمساعي في النصف الأخير من الشهر لخسارة ما تم اكتسابه في النصف الأول من الشهر استعدادًا لاستقبال العيد. ويتردد سؤال: كيف أنحف في رمضان؟ ومن هنا نجد الرد على هذا السؤال من خلال العديد من النصائح للتخسيس قبل العيد وهى:

- التفكير في ما يتم تناوله وعدم اللحاق وراء المشهيات من الأطعمة الدسمة والمقلية والحلويات إلى جانب تجنب بعض السوكيات الخاطئة ووضع نمط صحي خاص بشهر رمضان متمثل فى نظام غذائي قبل بدء وجبة الإفطار يتضمن:

-يجب الإكثار من تناول الأطعمة الخفيفة ذات القيمة الغذائية العالية قبل بدء الإفطار بدلاً من المشهيات، لذا ننصح بتناول كوب من اللبن مع حبة تمر، ويُنصح بأداء بعض الفرائض الدينية قبل المتابعة في باقي أطباق الإفطار وذلك لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام بعد ساعات صيام طويلة وتجنباً للتخمة.

-الإبتعاد عن الشوربات التي تحتوي على توابل والشوربات التي تحتوي على الكريمة واستبدالها بشوربات الخضار الخفيفة.

-لابد من تناول أطباق السلطة الغنية بالفيتامينات والمعادن بعد الشوربة ويفضل الاكتفاء بهذا القدر من الطعام فترة الإفطار، على أن يتابع الصائم وجبته بعد ساعة على الأقل مع الطبق الرئيسي وبهذه الطريقة يهيئ الصائم معدته لاستقبال الطعام بشكل متسلسل.

⁦:كما قدمت نصائح مهمة لوجبة الإفطار وهى

-يجب تقسيم وجبة الفطور إلى وجبات صغيرة يتم تناولها على دفعات خلال السهرة لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام ومن الضروري الاعتماد على وجبة السحور وعدم الاستغناء عنها كونها تمد الجسم بالطاقة لليوم التالي.

- ضرورة تناول وجبات خفيفة ما بين وجبتي الإفطار والسحور حيث من المهم تناول الفواكه أو الخضروات، عند الشعور بالجوع بين الإفطار والسحور، للحفاظ على الوزن، مع ضرورة تجنّب الأطعمة التي تحتوي على السكر مثل: المشروبات الغازية.

كما قدمت نظام غذائي لوجبة السحور يتمثل فى الاتى :

⁦▪️⁩يجب تناول وجبة معتدلة وغنية بكافة العناصر الغذائية للصحة والجسم عند السحور، لذا ننصحكم بتناول البيض والفواكه والحليب قليل الدسم أو عصير الفواكه، والقليل من الحبوب، والسلطة. وإذا رغبتم في تناول بعض الحلويات، يجب تناول حبتين من القطايف بدون قطر أو قطعة صغيرة من الحلويات الأخرى.

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▪️⁩كما يفضل تناول الخبز الأسمر كبديل عن الأبيض وتناول منتجات الأجبان أو الألبان قليلة الدسم وإدخال شرائح الخضار كالخيار والطماطم إلى السحور كبديل عن المخللات.

بالاضافة إلي تقديم نصائح لفقدان الوزن في رمضان والتخسيس قبل العيد:

وأوضحت أنه ⁩لتخفيف الوزن في رمضان خاصةً للطبق الرئيسي يجب تحديد الكمية، فإذا كان الطبق الرئيسي يضم الأرز مع الدجاج أواللحم أوالسمك فيفضل الاستغناء عن الأرز أو الاكتفاء بنصف كوب أرز، ويجب اختيار قطع من صدر الدجاج أما في حال كان الخيار اللحم فيجب الحرص أن لا تزيد الكمية عن قطعة لحم متوسطة الحجم خالية من الدهن، وبخصوص المأكولات البحرية فهي خيار جيد باستثناء بعض الأنواع التي تحتوي على سعرات عالية كالجمبري.

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-⁩يجب التقليل من الحلويات المنتشرة في شهر رمضان لإحتوائها على سعرات حرارية عالية جدا، تجنب السمبوسك المقلية لإحتوائها على الزيت لذلك يجب محاولة التقليل من أكلها .

⁦-⁩الاستغناء عن الأصناف المقلية واستبدالها بالمشوية لإحتوائها على دهون وزيوت أقل.

⁦-⁩من الضروري تناول الطعام بشكل بطيء ومضغه جيدا ليستفيد منه الجسم، وعدم النوم أو الإستلقاء مباشرة بعد وجبة الإفطار، شرب كمية مناسبة من الماء ضرورية وبمعدل 2 لتر يومياً، ولكن يجب شرب الماء بالكثرة في فترة ما بعد صلاة العشاء، وتجنب الاكثار من الماء قبل السحور.

⁦-⁩تناول كمية كافية من الخضراوات والفواكه حيث تعد الخضار والفاكهة من أهم العوامل التي تمنح الصائم ما يحتاجه وتساعد في عملية الهضم من دون زيادة على الوزن، لإحتوائها على كمية من الماء والعديد من الفيتامينات.

⁦- ⁩ممارسة تمارين رياضية تساهم في فقدان الوزن فالرياضة هي أهم عنصر يجب أن يحافظ عليه الصائم، وهي مناسبة قبل الإفطار، أما بعد الإفطار في حال الرغبة بممارسة الرياضة فيجب التأكد أن تكون بعد الأكل بساعتين على الأقل وقبل موعد النوم بساعتين على الأقل، ولكن يمكن أن يمارس الشخص المشي السريع لأنها من أسهل التمارين وأبسطها وأنسبها في فترة بعد الإفطار.