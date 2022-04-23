قنصل السعودية: الاستثمارات بمصر تعد الأكبر وتشمل كافة المجالات خاصة بالإسكندرية

أكد قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، عمق ومتانة وتاريخية العلاقات المصرية السعودية، مشيرا إلى تنوع تلك العلاقات إلى الاقتصادية والصناعية والثقافية والسياسية في ظل العلاقات القوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وقال الهويشان فى تصريحات صحفية خلال حفل الإفطار الذي نظمته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، إن الاستثمارات السعودية في مصر تعد الأكبر خاصة بمدينة الإسكندرية، حيث تشمل كافة المجالات الصناعية والتجارية، مؤكدا ارتفاع معدلات التنمية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الأخيرة كما أنها في نمو مستمر لتليق بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

حضر حفل الإفطار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الأندية ولفيف من رجال الأعمال وقيادات المجتمع المدنى بالإسكندرية.

وعلى هامش الإفطار تم عرض فيلم مثابة وأمانا إنتاج رئاسة شؤون الحرمين، يؤرخ غلق الحرم وفتحه مرة اخرى.