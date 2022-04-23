زيلينسكي يهدد بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا إذا قتلت جنوده في ماريوبول

كتب أحمد عرفة

هدد الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا، إذا قتلت روسيا الجنود الأوكرانيون في ماريوبول.

وجدد فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفى الدعوة للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأوكرانى، إن ماريوبول تعيش ظروفا صعبة، متابعا : دعونا إلى فتح ممرات إنسانية آمنة في ماريوبول.

وقال الرئيس الأوكراني، إنه إذا أصرت روسيا على إعلان جمهورية خيرسون فلن نواصل المشاركة في المفاوضات.

وتابع الرئيس الأوكراني: نلاحظ سرعة استجابة الولايات المتحدة الأمريكية لمطالبنا بشأن المساعدات العسكرية.