وقال القائد العسكري الروسي إيغور كوناشينكوف - وفقا لوكالة (تاس) الروسية - "إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة نوفايا دميتروفكا بمدينة خاركيف".



وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية ضربت 66 منشأة عسكرية أوكرانية خلال ليلة أمس، بما في ذلك 3 مراكز قيادة و58 منطقة تجمع وتمركز للقوات الأوكرانية ومعداتهم العسكرية.



وأضاف كوناشينكوف أن القوات الجوية ضربت أيضا 11 منشأة أخرى تابعة للجيش الأوكراني بدقة شديدة عبر الصواريخ الجوية ودمرت ما يصل إلى شركتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بجانب 25 عربة مدرعة.



وفي سياق متصل، حذرت وزارة الدفاع الروسية، من أن دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة تحضر لاستفزازات بأسلحة دمار شامل في أوكرانيا من أجل إلصاق التهمة بموسكو لاحقا على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها هناك.



وأشار رئيس قطاع الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف إلى استعداد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) للاستفزازات بغية اتهام روسيا باستخدام أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية.



وأوضح كيريلوف أنه "فيما يتعلق بالحوادث المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، سيتم تفعيل آلية الإسناد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما يسمح باختلاق الأدلة اللازمة وتعيين الجناة حسب تقدير طرف ما، وهو ما تم تنفيذه بالفعل مرارًا وتكرارًا في سياق التحقيقات في سوريا".



وقال كيريلوف إن وزارة الخارجية الأمريكية قد حددت بالفعل إجراءات التحقيق، وعينت مسؤولين لهذا الغرض، مضيفا أن "مثل هذه المخططات نفذتها الولايات المتحدة أكثر من مرة لتحقيق أهداف سياسية".



وأشار إلى أن ما يبرهن على اتخاذ الولايات المتحدة هذا المسار هو إمداداتها من الأدوية المضادة للسموم إلى أوكرانيا، متهما كييف باعتزام شن ضربات على مخازن النفايات المشعة في مصنع بريدنيستروفيان للكيماويات السابقة في قرية كامينسكوي في منطقة دنيبربتروفيسك لإلصاق التهمة بروسيا.



من ناحية أخرى، أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، تمديد قيود الطيران المؤقتة في 11 مطارًا روسيًا جنوب وجنوب غرب البلاد حتى مطلع مايو المقبل.



وقال بيان عن صادر عن وكالة النقل الروسية إنه "سيتم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارًا روسيًا حتى أول مايو المقبل، وتم حظر الرحلات الجوية مؤقتًا إلى أنابا، وبيلجورود وبريانسك وفورونيج وجيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا".



وأكد البيان أن بقية المطارات الروسية بما فيها المطارات الدولية تواصل عملها وفق الجداول الزمنية المعتادة.