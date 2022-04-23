زى النهارده..الجنايات تقضى بالسجن من 5 إلى 10 سنوات للمتهمين بـ"أحداث بولاق"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 4 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تقضى بالسجن 10 سنوات لمتهم، و5 سنوات لـ3 آخرين، وبراءة متهم فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم بالتشاجر، بسبب خلافات الجيرة ببولاق الدكرور، التى وقعت فى يونيو من عام 2015، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، والمعروفة بـ"أحداث عنف بولاق".

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

كانت محكمة الجنايات قد قضت فى مارس 2017 بالحكم على المتهمين غيابيا بالسجن ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة، وإحداث عاهة مستديمة لبعض الأشخاص، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع المواطنين.