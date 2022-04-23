حط التوك توك فى الفيشة..مركبة تسير بالكهرباء هاتكلفك 15جنيها لكل 150 كيلو

الدقهلية شريف الديب

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع التوك التوك الذي يعمل بالكهرباء عن طريق الشحن لمدة ثلاث ساعات، ويسير 150 كيلو خلال الشحنة الواحدة، ويقول أبو السعد صاحب التوك التوك، إن هذا التوك توك يعد صديقا للبيئة، فهو يعمل بدون إخراج أي عوادم أو ادخنه تصدر منه، تتسبب فى تلوث البيئة، ويعد اقتصاديا من جميع الاتجاهات، فهو يعمل بالشحن الكهربائي العادي 220 فولت.

ويمكن أن تشحن بالمنزل، بالإضافة إلى أنه به العديد من عوامل الأمان، فله أبواب تغلق على عكس التوك التوك الحالي، ويمكن أن تجلس فيه الأسرة فيه بأمان تام.

وقد أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، عن مبادرة إحلال السيارات والتوك توك التي تعمل بالبنزين إلى مركبات كهربائية صديقة للبيئة، وذلك في إطار توفير الطاقة النظيفة التي لا تُلوِّث الغلاف الجوي مثل الكهرباء على خلاف الفحم والنفط، إذ كان الإنسان سابقًا يستغل مصادر الطاقة التقليدية مثل البترول والغاز والفحم لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعية لكنه يضر بالبيئة من خلال خروج دخان ملوث للهواء.