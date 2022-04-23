تركيبات عذائية تسبب عسر الهضم.. منها الحليب بالبطيخ

كتبت - فاطمة خليل

الصحة الجيدة بشكل عام تعتمد على اختيار التركيبات الغذائية الصحيحة، يمكن أن يؤدي تناول تركيبات من أطعمة ومشروبات مختلفة إلى اضطراب تدفئة الجسم أو طاقة التبريد ويسبب عسر الهضم الذي قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية أو الحساسية أو الإمساك أو عسر الهضم، هناك المجموعات الغذائية التي قد يحبها الناس ولكنها ضارة بالصحة ويمكن أن تسبب اضطرابات صحية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

سموثي القهوة

يحتوي على مزيج القهوة المذابة مع الموز،والحليب والعسل، يمكن أن يكون ساحقا لبراعم التذوق، وقد يميل المرء إلى تحييد مذاقه من خلال مزجه مع الحليب أو الشاي، لكن خبراء الصحة العامة والتغذية لا توصي بهذا كمزيج صحي، السبب في عدم توافق المزيج الطبي المعزز للمناعة بشكل جيد مع الحليب هو أن خبراء الصحة العامة ينصحون بعدم الجمع بين أي فاكهة حامضة مع الحليب، حتى لا يحدث عسرللهضم واختلالات فى التوازن الغذائى، والآثار الضارة لهذه الأطعمة لا تسبب مشاكل فى الهضم فحسب، بل مشاكل للبشرةأيضا.



موز وحليب

كثير من الناس يحبون الموز مع الحليب والسكر، يعتبر الموز والحليب أيضا جزءًا يؤدي هذا المزيج إلى مشاكل صحية مختلفة، يمكن أن يؤدي تناول الموز مع الحليب إلى تقليل الطاقة المسؤولة عن جميع عمليات الهضم، وإنتاج السموم التي تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، أما الآثار الضارة لهذه الأطعمة قد يسبب مشاكل في البرد والسعال والجيوب الأنفية، ويمكن أن يسبب تساقط الشعر، وإمساك.



موز وحليب

القهوة الباردة السمبوسك

نحب أن نجمع بين قهوة السندويتش الباردة أو مشروب السمبوسك الساخن البارد، لكن الأيورفيدا قد لا تكون من محبي هذا المزيج وتحظر على المرء أن يأخذ الأشياء الساخنة والباردة معا لأنه يزعج نظام الهضم، بالإضافة إلى الملح والحليب يجب عدم تناولهما معًا لأنه يؤدي إلى العديد من الأمراض الجلدية، والآثار الضارة لهذه الأطعمة اضطراب البطن ومشاكل الهضم الأخرى، ومشاكل الجلد.



ساندويتش والقهوة الباردة

الحليب والبطيخ لا ينصح خبراء التغذية بتناول الفواكه الحامضة مع الحليب يجب تجنب الحليب قبل أو بعد فترة وجيزة من تناول البطيخ، الحليب منتج ألبان بينما البطيخ فاكهة حلوة وحامضة، عندما تفرز المعدة حامضًا لهضم البطيخ ، فإنه لا يسير على ما يرام مع الحليب ويسبب عسر الهضم، هذا أيضا يربك خلايا الجسم مما قد يؤدي إلى العديد من الأمراض الأخرى، ومن الآثار الضارة لهذه الأطعمة عسر الهضم، وألم المعدة، وغثيان.