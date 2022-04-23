اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المسجد النبوي يستقبل أكثر من 14 مليون مصل منذ بداية شهر رمضان المبارك

السبت، 23 أبريل 2022 09:02 ص
المسجد النبوي يستقبل أكثر من 14 مليون مصل منذ بداية شهر رمضان المبارك المسجد النبوي
أ ش أ

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أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن مسجد رسول الله (ص) استقبل منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 14 مليونا و772 ألفا و46 مصليا، وأكثر من 944 ألفا و355 زائرا ومصليا في الروضة الشريفة، وسط منظومة خدمات متكاملة حرصت من خلالها الرئاسة على تقديم أفضل الخدمات للزوار والمصلين.

وأوضح المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - أنه مع الإقبال المتزايد من الزوار والمصلين للمسجد النبوي من داخل وخارج المملكة استطاعت وكالة الرئاسة بتضافر الجهود من جميع منسوبيها من الوكالات المساعدة المعنية، تكثيف الأعمال وتعزيزها من خلال رفع الطاقة التشغيلية بما يحافظ على المستوى الأعلى للخدمات في المسجد النبوي.

وأضاف الأيوبي أن الوكالات المساعدة تعمل على مدار 24 ساعة وأن الجهود تضاعفت في شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر من الشهر الفضيل، كما عملت على تجهيز كل ما يخص التشغيل والصيانة والتفويج وإدارة الحشود والتطهير والسجاد والخدمات كافة في جوانب المسجد النبوي المخصصة للرجال والنساء، حيث تطبق جميع وسائل السلامة والتنسيق المنظم والمتكامل المستمر مع الجهات ذات العلاقة وشركاء النجاح؛ للمحافظة على مستوى عال من الخدمات، ليحظى الزائر والمصلي بخدمات شاملة متميزة تلبي احتياجاته.

 


المسجد النبوي

شهر رمضان المبارك

عمرة رمضان

المسجد الحرام

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