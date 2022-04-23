القبض على عاطلين بحوزتهما مخدرات بالقاهرة وضبط 11 فرد خرطوش في أسيوط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس– مبلغ مالى – هاتفين محمول)، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

من ناحية أخرى، تم القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية في أسيوط، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (11 فرد خرطوش- عدد من الطلقات من ذات العيار).. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.