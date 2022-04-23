اليوم السابع
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الفرخة بـ 1 جنيه.. متبرعون يوفرونها للأهالى بالعريش بسعر رمزى

السبت، 23 أبريل 2022 04:50 م
الفرخة بـ 1 جنيه.. متبرعون يوفرونها للأهالى بالعريش بسعر رمزى الفرخة بـ1 جنيه
شمال سيناء - محمد حسين

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وفر اليوم عدد من فاعلى الخير دواجن بسعر واحد جنيه للفرخة الواحدة، وقال هشام الشعراوى أحد القائمين على تنفيذ مبادرات خيرية رمضانية، إنه قام عدد من رجال الأعمال، بشراء 3000 فرخة من أصحاب محلات بالعريش.

وأشار الشعراوى، إلى أنه تم اتاحتها فى المحلات وبيعها للجمهور المترددين بسعر رمزى جنيه واحد فقط، مضيفا أنه أمس قام أحد رجال الأعمال بالعريش بالذهاب لعدد من محلات الجزارة بالعريش ودفع لهم أموالاً نقدية في مقابل بيع اللحوم بجنيه واحد للمواطنين.

وأضاف أن هذه المبادرات المنوعة تتواصل فى سرية للحفاظ على شعور من يتلقونها منذ أول شهر رمضان وتتمثل فى توزيع إعانات مالية وأجهزة كهربائية .

وأضاف "الشعراوى" أنه مقررا غدا، ان يقوم رجل أعمال آخر من أبناء مدينة العريش، بدفع أموال لأحد محلات الدواجن في مقابل بيع الفرخة بجنيه واحد لأي حد محتاج.

ولقيت المبادرة اليوم إقبالا وتشجيعا من أبناء شمال سيناء الذين وصفوها بالمفاجئة لهم وأنها لأول مرة تتم فى محافظة شمال سيناء.

يذكر أنه تشهد شوارع مدينة العريش تسابق الشباب من كل الأعمار على إفطار الصائمين، إضافة لحرص أهالي القرى على مسارات الطرق السريعة على إقامة نقاط لإفطار الصائمين المسافرين.

كما وفر عدد من الأهالى بمدينة العريش فى شمال سيناء، السلاطة العرايشى مجانا للأهالى احتفالا بشهر رمضان، بعد إعدادها على نار الحطب بين البنايات السكنية فى حى ضاحية السلام أحد أحياء مدينة العريش.

كما تشهد شمال سيناء يوميا مبادرات مجتمعية خيرية لتوفير وجبات إفطار جاهزة وتوزيعها على الأسر الأكثر استحقاقا فى بيوتهم، ووجبات جاهزة على المترددين على مستشفى العريش العام.


شمال سيناء

مبادرات خيرية

افطار الصائم

شهر رمضان

العريش

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