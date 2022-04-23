الصحة تكشف الطرق الصحية لصيام الأطفال الأقل من 10 سنوات

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الطريقة الصحيحة لصوم الأطفال في رمضان قبل سن 10 سنوات تتم من خلال أن يبدأ الوالدين بتمرين الطفل علي الصيام عدد ساعات قليلة خلال أول يوم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم زيادة عدد ساعات الصوم يوميا بسكل تدريجى خلال الأيام المتتالية حتى يتعود الطفل علي ذلك .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ضرورة تناول وجبات غذائية صحية مكتملة مشيرة إلي أهمية تناول الخضروات والفاكهه في الوجبات مع شرب كنيات من الماء تكون مناسبة وتناول الفواكة والخضروات الغنية بالالياف .

وأشارت وزارة الصحة أن الأطفال يجب أن يبتعدوا عن تناول السكريات بكثرة خلال ساعات الصيام ويفضل تناول الفاكهة والأطعمة الغنية بالبروتين .