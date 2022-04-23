الداخلية تضبط 3 تجار عملة بالسوق السوداء

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل حقائب ، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية ").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ربة منزل، وأحد الأشخاص "يحملان جنسية إحدى الدول") ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" ) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.