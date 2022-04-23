الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية.. صور

كتب: محمد الأحمدى - تصوير حسين طلال

يحتفل آلاف الأقباط الأرثوذكس الأن بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس الصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأعلنت الكنيسة عن عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالاحتفال مساء اليوم، جاءت كالآتى:

1- منع حضور أي شخص يعانى من أى أعراض مرضية.

2- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيا طوال فترة التواجد بالكاتدرائية.

3- عدم السماح بالسلام باليد أو التقبيل نهائيا أثناء التواجد بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية.

4- ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية.

5- الحفاظ على المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعى.

6- ضرورة إحضار اللفافة "الإيشارب" الخاص للاستخدام أثناء التناول.



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (1)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (2)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (3)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (4)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (5)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (6)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (7)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (8)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (9)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (10)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (11)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (12)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (13)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (14)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (15)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (16)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (17)



قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (18)