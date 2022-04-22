يشوه وجه ابن خالته بسبب الميراث بالجيزة..والدة الضحية: عايزة حق ابني (فيديو)

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، لرصد تفاصيل وكواليس تعرض شاب لاعتداء بسلاح أبيض على يد ابن خاله بمنطقة المنيب في الجيزة، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه، وتحدثت والدة المصاب خلال البث المباشر عن تفاصيل الجريمة، وأكدت أن خلافا على الميراث وراء ارتكاب المتهم الجريمة.

وذكر المجني عليه أمام رجال المباحث، أنه خلال جلوسه أمام محل عمله بالمنيب، حضر المتهم من خلفه، واعتدى عليه بسلاح أبيض، فأصابه بجرح قطعي كبير بالوجه، وخلال محاولته الدفاع عن نفسه، أصابه المتهم بعدة جروح أخرى بجسده.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وحصل اليوم السابع على التقرير الطبي الذي تضمن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب بجرح قطعي بالوجه، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه خلال جلوسه أمام محل عمله بمنطقة المنيب، فوجئ بالمتهم يعتدي عليه بسلاح أبيض، فأصابه بجرح قطعي كبير بوجهه، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم يرتبط بعلاقة قرابة بالمجني عليه، وأن خلافات متعلقة بالميراث وراء ارتكاب المتهم الجريمة، بالإضافة إلى سابقة تشاجرهما سابقا، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.