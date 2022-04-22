اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مفتي الجمهورية يهنئ البابا تواضروس والطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد

الجمعة، 22 أبريل 2022 12:31 م
مفتي الجمهورية يهنئ البابا تواضروس والطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة المجيد. 
 
وقال فضيلة المفتي في بيان له: "إن مثل هذه المناسبات والأعياد هي فرصة حقيقية لإظهار مشاعر الأخوة والوئام بين جناحَي مصر المسلمين والمسيحيين الذين تربطهم أواصر المحبة ويعيشون معًا بين جنبات مصرنا الحبيبة في سلام". 
 
وأضاف أن أعداء الوطن لا ينفكون عن محاولات تعكير صفو المصريين بين حين وآخر، إلا أن روابط الأخوة والمحبة بين أبناء مصر ووعيهم الشديد هو بمثابة حائط صد منيع أمام كل من يحاول الوقيعة وإثارة الفتنة بين المصريين ويهدد استقرار المجتمع، فقد ضربت مصر مثالًا في المواطنة والعيش المشترك يستحق أن يكون نموذجًا متَّبع. 
 
وتوجَّه فضيلة المفتي بخالص الدعاء أن يحمي الله مصر وأهلها من كل شر، وأن يعيد عليها الأعياد والأفراح وهي في تقدم ورخاء واستقرار ومحبة وسلام.
 
 

المفتى

عيد القيامة

البابا تواضروس

مفتى الجمهورية

اخبار مصر

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