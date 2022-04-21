الكنيسة الأسقفية تحتفل بعيد القيامة المجيد مساء السبت

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية مساء غد السبت ليلة عيد القيامة الثالث والعشرين من شهر أبريل الجارى فى صلوات قداس العيد بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك فى تمام الثامنة مساء لنقل الصلوات والاحتفالات.

ويترأس قداس العيد الدكتور سامى فوزى شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والوزراء، وحظرت الكنيسة الدخول بلا كمامات.

وفى سياق متصل، ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهي في سجن القناطر الخيرية بمناسبة عيد القيامة المجيد إذ تقام هذه الزيارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك بحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك فى الصلاة مع المساجين حيث اصطحب المطران القس يشوع بخيت راعي خدمة السجون لمشاركته الصلاة، وسناء جميل منسق الخدمة لرعاية السجناء.

وذكرت الكنيسة فى بيان لها: صلى المطران سامى فوزى قداسين الأول بسجن الرجال داخل مجمع سجون القناطر الخيرية بمشاركة عدد من السجناء ثم صلى قداسًا ثانيًا بسجن النساء شاركت فيه السجينات.

وتقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التى يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريا كذلك فإن الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يترأس صلوات الأعياد.