اليوم السابع
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محافظ القليوبية: الانتهاء من صب السور الخرسانى لكوبرى أحمد عرابى بشبرا

الجمعة، 22 أبريل 2022 10:49 ص
محافظ القليوبية: الانتهاء من صب السور الخرسانى لكوبرى أحمد عرابى بشبرا اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، والجاري تطويره ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة، وتشتمل أعمال التطوير علي رفع كفاءة الكوبري بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الاعمال والصيانة التي تتم بالكوبري بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ، أعمال التطوير حيث تابع أعمال صب السور الخرساني للكوبري ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من صب السور الخرساني قبل عيد الفطر المبارك، حيث تم إزالة الأسوار الحديدية القديمة بطول الكوبري وأعلي خط مترو كلية الزراعة، ووجه المحافظ بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبري وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري، والبدء في وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفة، مشددا علي الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة من علي جانبي الكوبري، مؤكدا على أن يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني، وذلك تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى استمرار جولاته الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر مستجدات الأعمال، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التى تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع.

وجاءت الجولة بحضور كل من، المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة.


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كوبرى احمد عرابى بشبرا الخيمة

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اخبار محافظة القليوبية

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