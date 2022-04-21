محافظ القليوبية يترأس اجتماع إدارة المناطق الصناعية لمنطقتى الشروق والصفا

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، وطلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، ومحمد علام مدير المناطق الصناعية ومديري الشئون الاقتصادية والاستثمار والإسكان والتخطيط العمراني والأملاك والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية والبيئة بالمحافظة.

ناقش الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من "فسخ وإلغاء عقد الإيجار - تعديل نشاط - منح مهلة لتنفيذ النشاط - التنازل للغير - الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط"، لاتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض، تشجيعًا للاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين فى أي مكان وفي أى موقع، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها، مؤكدا حرصه على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة المجالات، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تعترضهم، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين، مشيرا أن الاستثمار يمثل قاطرة التنمية بالقليوبية .

وطالب المحافظ، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لاسيما الاقتصادية، موجها بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.

وأضاف المحافظ، أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة في المجال الصناعي، والمحافظة توفر كل الدعم والتسهيلات، بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة لتنميتها ودفع عجلة الاستثمار بها .

جانب من الاجتماع