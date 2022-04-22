لجنة عليا لتقييم أداء الجمعيات فى دعم الأسر الأكثر احتياجا بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قراراً بتشكيل لجنة عليا لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية، برئاسة الدكتورة غادة أبو زيد، وعضوية الجهات التنفيذية وممثلى فرع جهاز تنمية المشروعات، وحياة كريمة، وصندوق تحيا مصر، وعدد من المؤسسات والجمعيات.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هذه اللجنة تستهدف توحيد الجهود المبذولة حالياً لدعم الفئات والأسر الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، من أجل تحسين مستوى المعيشة وتقديم أوجه الرعاية الإجتماعية والإقتصادية لهم.

وأشار إلى أن تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية " مصر بلا غارمين " للم شمل الأسر المصرية يأتى فى مقدمة محاور عمل لجنة شئون المجتمع ، ومنها إجراء حصر شامل بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى للحفاظ على كيان هذه الأسر وأستقرارها ، وتقديم أوجه الرعاية والدعم والمساندة للغارمات والغارمين.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان فإن هذه اللجنة ستكون خطوة إستباقية لتنفيذ الجوانب المجتمعية والإنسانية للمبادرات الرئاسية ، بجانب إعداد قواعد بيانات بالمواطنين المستفيدين بالخدمات المختلفة من الجمعيات الأهلية ، مع ربط قواعد البيانات بالمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بمديرية التضامن الإجتماعى ، والعمل على تحفيز الجمعيات الأهلية لسرعة الترخيص فى هيئة الرقابة المالية حتى تتمكن من الحصول على تمويلات مالية ، وإعداد قاعدة بيانات بالفئات المستهدفة للمشروعات متناهية الصغر ، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتابعت، بأن اللجنة تختص أيضاً بعقد التدريبات اللازمة لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية لمواكبة التطور التكنولوجى بما يساهم فى رفع أدائها وتقييم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى طبقاً للكفاءة والتفاعل والشفافية ، وهو الذى يتواكب مع إعداد ميثاق وطنى للعمل الأهلى التنموى يتضمن كافة الأطراف من جمعيات ومؤسسات تحقيق المساهمة الفاعلة فى تنمية المجتمع وتلبية إحتياجاتها المشروعة، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها .