محافظ أسوان: 1048 مشروعًا فى قرى "حياة كريمة" بتكلفة 21 مليار جنيه

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن نسب تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" تسيير بخطى ثابتة، معلقا: "ليس لدينا رفاهية تأخير هذه المشروعات لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتغيير شامل للواقع الحالي داخل القرى".



وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروعات حياة كريمة فى القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية بلغت نحو 1048 مشروعا حتى الآن بتكلفة 21 مليار و 286 مليون جنيه وذلك داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة بعد ضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة.



وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه شدد على المرور الميدانى المتواصل لرؤساء الوحدات المحلية لمتابعة معدل الأداء، وسرعة التدخل فى حالة حدوث أي تقاعس أو تقصير لعلاج المشكلة فى مهدها ، وهو الذى سيتوازى مع عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ برئاسة المحافظ ، على أن يتم حضور المقاولين والشركات المتأخرة الإجتماع القادم لإعطاء فرصة أخيرة لهم ، والوقوف على أسباب التأخير فى التنفيذ.