فيتنام والصين تختتمان الدورية البحرية المشتركة

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اختتمت قوات تابعة لخفر السواحل في فيتنام والصين دوريتهم المشتركة في المياه المجاورة لخط الترسيم في خليج تونكين حيث بدأت يوم الثلاثاء الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" المحلية، أن هذه هي الدورة الأولى من نوعها بين الجانبين في العام الجاري والرابعة منذ إبرام اتفاقية التعاون في مجال صيد الأسماك في مياه خليج تونكين بين فيتنام والصين والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

وتابعت أن القوات تبادلت اتصالات هاتفية وأشرفت على سفن الصيد العاملة في المنطقة أثناء عملها كما اتبعوا لوائح الصيد وقيود كورونا، إلى جانب ممارسة البحث والإنقاذ المشترك في البحر.

ووفقًا للعقيد تران فون ثو، قائد منطقة خفر السواحل في فيتنام ، الذي قاد الجانب الفيتنامي ، كانت الدورية المشتركة ناجحة، حيث أسهمت في تعزيز العلاقة بين الجانبين.