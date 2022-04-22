حظر نقل رؤوس الماشية خارج محافظة أسوان لمدة شهر

أسوان - عبد الله صلاح

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة لمدة شهر، فى إطار سعى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، ومنع أى تلاعب يقوم به بعض التجار الجشعين وأصحاب المصالح الخاصة.

كما قرر محافظ أسوان حظر دخولها بدون ترقيم بحيث يكون لها بطاقة ورقية مدون عليها الرقم المسجل لها ، والتحصينات التى تلقاها الحيوان ، وخاصة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية ، وهو الذى يستلزم من مديرية الطب البيطرى توفير أطباء بيطريين بالأكمنة الأمنية المقامة على مداخل ومخارج المحافظة بالتعاون مع أجهزة الشرطة المختصة.

كما شمل القرار تسليم رؤوس الماشية المضبوطة المخالفة للحظر لأقرب مدرسة زراعية ، لحين ذبحها وبيعها على المواطنين بأسعار مخفضة لتحقيق التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم داخل الأسواق المحلية.

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه تم التنسيق مع اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان لتشديد الرقابة بالأكمنة الأمنية فى مداخل ومخارج المحافظة ، وأيضاً بالطرق المؤدية لأماكن تجمعات الثروة الحيوانية لضبط أى مخالفة للحظر ، موجهاً بقيام مديرية الطب البيطرى داخل الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف الحملات لإجراء الكشف على رؤوس الماشية عن طريق الإدارات البيطرية ، وخاصة التى تم حصرها بالتنسيق مع مديرية الزراعة ، وبمعاونة قسم أو نقطة الشرطة المختصة من أجل إتخاذ الإجراءات الوقائية فى حالة إكتشاف مرض أى حيوان ، والعمل على علاجه.

وفى نفس السياق وتنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فى هذا الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالإزالة الفورية فى المهد ليلاً لمبنى كان مخصص كحظائر لأحد تجار المواشى بقرية الكلح شرق وذلك على مساحة 3 ألاف م2 ، وتم ورفع التشوينات ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع صاحب الحظيرة.