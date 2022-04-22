حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 4,500 كيلو لمخدر الحشيش بقصد الاتجار به وتوزيعه على عملائهما وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات،وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المنتزة اول، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقى القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.







