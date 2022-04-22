اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 أبريل 2022 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش بالإسكندرية

الجمعة، 22 أبريل 2022 12:38 م
حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش بالإسكندرية حبس
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 4,500 كيلو لمخدر الحشيش بقصد الاتجار به وتوزيعه على عملائهما وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات،وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المنتزة اول، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقى القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة