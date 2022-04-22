بث مباشر.. صلوات الجمعة العظيمة من الإسكندرية.. والأقباط يفطرون المغرب على خل

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، من صلوات الجمعة العظيمة بالكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث تصلى الكنيسة المصرية اليوم أطول قداس فى السنة وتمتد الصلوات لمدة 12 ساعة متواصلة، وهى تواكب يوم صلب السيد المسيح وموتة على الصليب.

وفى هذا اليوم يصوم الأقباط صياما منقطعا عن الطعام حتى المغرب ويفطرون على الخل تمثلا بالسيد المسيح الذى طلب ماء ليشرب على الصليب فأعطاه الحراس أسفنجة مبللة بالخل.

وتتلى الالحان بالكنيسة باللحن الحزينى ،و تتشح الكنيسة باللون الأسود طوال أسبوع الآلام حتى سبت النور الذى يشهد صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساءا.

ويشهد أسبوع الآلام نهاية فترة الصوم الكبير، والذى بدأته الكنيسة، والذى يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد، ودُعى صوم الأقباط بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

ووفقا لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية فإن موعد هذا الصوم يختلف من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتى قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، ولا تحتفل الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال فى يوم الأحد التالى لكى يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.















