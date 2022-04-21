طقس خميس العهد.. لقان وغسيل أرجل بالإسكندرية.. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو لايف، من قداس خميس العهد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية .



تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بذكرى خميس العهد والذى يأتى بعد 3 أيام البصخة فى أسبوع الآلام، وقبل الجمعة العظيمة وعيد القيامة وشم النسيم، وهو ذكرى العشاء الاخير وغسيل السيد المسيح لأرجل تلاميذه و تصلى الكنيسة فى خميس العهد صلاة اللقان لتبريك الماء .







ويشهد أسبوع الآلام نهاية فترة الصوم الكبير، والذى بدأته الكنيسة ، والذى يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد، ودُعى صوم الأقباط بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

ووفقا لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية فإن موعد هذا الصوم يختلف من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتى قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، ولا تحتفل الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال فى يوم الأحد التالى لكى يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.





قداس خميس العهد (1)



قداس خميس العهد (2)



قداس خميس العهد بالكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية (1)



قداس خميس العهد بالكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية (2)