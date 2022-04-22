القبض على عصابة تتخذ شقة في الدقهلية وكرا لتجارة السلاح

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الامن في ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية في الدقهلية بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وحيازتها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود) بإتخاذ إحدى الشقق المُستأجرة الكائنة ببندر أجا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (عدد 4 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.