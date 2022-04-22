السيطرة على حريق محدود بوحدة حضانات مستشفي ديرب نجم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية منذ قليل من السيطرة على حريق محدود نشب بوحدة الحضانات بمستشفي ديرب نجم المركزى، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم ،يفيد بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمستشفي ديرب نجم المركزى.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب وقوات الحماية المدنية التى دفعت ب٤ سيارات إطفاء لموقع الحريق فيما دفعت مديرية الصحة ب٥ سيارات إسعاف مجهزة بأجهزة تنفس، تحسبا لنقل اي إصابات بين الأطفال.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب حريق محدود بوحدة الحضانات بالمستشفي وتم السيطرة على الحريق واخماده ، ورجح مصدر امنى سبب نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالوحدة، وجارى تحرير المحضر اللازم.