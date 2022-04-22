السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية للعيد بخطوط قبلى منتصف الأسبوع المقبل

كتب رضا حبيشى

قررت هيئة السكة الحديد للدفع بالقطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الفطر بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن الحجز متاح على القطارات الإضافية قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة فقط على عكس القطارات المجدولة التى يتاح حجزها قبل السفر بـ14 يوما، على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومى، حيث يتم بدء الحجز على جميع القطارات المكيفة صباح كل يوم فى تمام الساعة 7.00 صباحاً.

وتشمل قائمة القطارات الإضافية المقرر تدفع بها هيئة السكة الحديد الدفع بها خلال فترة عيد الفطر المبارك 8 قطارات مكيفة تقوم برحلات يومية ذهاب وعودة بخط الصعيد بالإضافة إلى القطارات العادية الإضافية التى سيتم تشغيلها سواء قطارات تحيا مصر أو القطارات الروسية .