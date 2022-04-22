السفينة السياحية STAR CLIPPER تغادر سفاجا وعلى متنها 136 راكبا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم عن الحركة البحرية بها وتداول البضائع، حيث أكدت مغادرة السفينة السياحية STAR CLIPPER الرافعة علم مالطا، وعلى متنها 136 سائحا من جنسيات مختلفة، وعدد أفراد طاقمها 71، بعد جولة سياحية لها فى رحلتها السياحة على الموانئ المختلفة.

وأكدت الهيئة، أن السفينة السياحية STAR CLIPPER يبلغ طولها 111مترا وعرضها 15 مترا وكانت ترفع علم مالطا خلال رحلتها.

كما شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 8328 طن بضائع عامة متنوعة و 412 شاحنة و 22 سيارة ملاكى وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن، حيث بلغ اجمالى السفن المتراكية على الأرصفة 14 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 6336 طن بضائع عامة ومتنوعة و 243 شاحنة و 7 سيارات، كما بلغت حركة الواردات تداول 1992 طن بضائع عامة ومتنوعة و169 شاحنة و15 ملاكى.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بعدد 82 شاحنة بحمولة 1737 طن بضائع عامة ومتنوعة و 14 ملاكى و 6 شاحنات فارغة، وتم مغادرة السفينة الحرية بعدد 71 شاحنة بحمولة 2115 طن بضائع عامة ومتنوعة و السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 113 شاحنة بحمولة 2773 طن بضائع عامة ومتنوعة و7 ملاكى.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 10 شاحنات بحمولة 255 طن بضائع عامة و 71 شاحنة فارغة و 1 ملاكى وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1448 طن بضائع عامة.