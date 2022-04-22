الأكل الصحى ضرورة للحفاظ على الصحة العامة.. ولكن احذر الإفراط

كتبت إيناس البنا

الأكل الصحي والمتوازن نظام غذائي ضروري للحفاظ على صحة الجسم، بينما يقر الناس في جميع أنحاء العالم بأهمية الأكل الصحي، إلا أن القليل منهم فقط قادر على إدراجه في حياتهم.

ومع ذلك، بغض النظر عن مدى صحة شيء ما للجسم، يمكن أن يكون له عواقب سلبية على الجسم إذا لم يتم الاعتدال بشكل جيد، قد يبدو الأمر غريبًا بالنسبة لك، هل تعلم أن ملف اضطرابات الطعام يمكن أن يؤدي إلى استحواذ الناس على الأكل الصحي غذاء؟

أورثوريكسياNervosa هو اضطراب في الأكل يتسم بالوسواس الصحة سلوك الأكل، قد يكون تناول الطعام الصحي مهمًا للحفاظ على الصحة العامة ولكن ضمان التوازن في النظام الغذائي الذي يدعم الصحة العقلية والبدنية أمر ضروري أيضًا، يصبح الأفراد الذين يعانون من هذا الاضطراب يركزون بشكل غير صحي على العوامل التي تجعل النظام الغذائي مغذيًا وصحيًا.

علامات التحذير



فيما يلي بعض العلامات التحذيرية لتقويم العظام التي يجب الانتباه إليها وفقا لموقع " healthsite"

تقييد بعض المجموعات الغذائية:



غالبًا ما تعتبر المجموعات الغذائية مثل الكربوهيدرات والدهون غير صحية. ومع ذلك، عند تناولها باعتدال، يمكن أن تقدم للجسم بعض الفوائد الصحية. ومع ذلك، يميل الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام إلى استبعاد مثل هذه المجموعات الغذائية من نظامهم الغذائي، مما قد يؤدي غالبًا إلى نقص التغذية أو سوء التغذية.

الامتناع عن تناول الطعام خارج المنزل:



بسبب خوفهم من الطعام غير الصحي وغير الصحي، يمتنع الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام عن تناول الطعام بالخارج، يمكن أن ينعكس هذا أيضًا سلبًا على الانسحاب الاجتماعي.

التخطيط المفرط للوجبات:



يمكن أن يؤدي اضطراب الأكل هذا إلى التخطيط المفرط للوجبات عن طريق قضاء قدر غير صحي من الوقت والمال والجهد في اختيار الأطعمة الصحية وحساب السعرات الحرارية وتحليل القيمة الغذائية وما إلى ذلك. يمكن أن يكون لهذا تأثير سلبي على الحياة اليومية من فرد.

التشخيص والعلاج



قد يتطلب تشخيص هذه الحالة فحصًا جسديًا، واختبار Bratman orthorexia، واستبيان اضطراب الأكل، وما إلى ذلك، يشمل علاج تقويم العظام العصبي العلاج الذي يتضمن إعادة الهيكلة المعرفية، والتعرض التدريجي للأطعمة المحفزة، وعلاج الوسواس القهري، واليوجا، والتأمل.