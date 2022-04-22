اليوم السابع
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الأسعار تبدأ من 20 جنيها.. زحام على سوق البالة فى بورسعيد.. لايف

الجمعة، 22 أبريل 2022 09:00 م
الأسعار تبدأ من 20 جنيها.. زحام على سوق البالة فى بورسعيد.. لايف سوق البالة فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من سوق الملابس المستعملة "البالة" فى نطاق حى العرب بمحافظة بورسعيد.

شهدت محافظة بورسعيد، توافد عدد كبير من رحلات اليوم الواحد للاستمتاع بالمعالم السياحية، والمشروعات الحضارية، وكذلك تناول وجبات الإفطار من سوق الأسماك، وشراء الملابس من الأسواق التجارية.

 

ويتميز سوق الملابس المستعملة "البالة" بانخفاض الأسعار حيث يبدأ من 20 جنيها للملابس الرجالى والحريمى والصيفية، ولذلك يتوافد عليه الآلاف يوميا.

 

ومن جانبهم أوضح البائعون فى السوق، أنهم يستقبلون الزبائن ولا يبالغون فى الأسعار، خاصة وأن الملابس المعروضة صناعات أوروبية وماركات عالمية، وتبدأ أسعار ملابس الأطفال من 15 جنيها.

 

وأشاروا إلى أنه يوجد بالمحل فى السوق درجات من ملابس البالة، فتوجد الدرجات العالية كالتى يطلق عليها اسم "الكريمة"، والأخرى التى نقوم بوضع العروض عليها وتبدأ الأسعار فيها من 20 جنيها.


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