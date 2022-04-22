إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ميكروباص، أمام مزلقان ميت عاصم، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، وجرى رفع وتجنيب السيارة وفتح الحركة المرورية أمام المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص أمام مزلقان ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها.

علي الفور انتقل رجال المرور والأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أمام مزلقان ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.