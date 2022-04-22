قرية أم الرزق بدمياط تقيم سرادقا لتلقى العزاء فى الأشقاء الثلاثة..صور

دمياط معتز الشربينى

أقام أهالى قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، سرادق عزاء للرجال وآخر للنساء، لتلقى العزاء فى الأشقاء الثلاثة أبناء القرية، الذين لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارتهم بناحية ترعة الجلبانة على طريق العريش الإسماعيلية، وتوافد المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة وأبناء محافظة دمياط وشعبيين وتنفيذيين ونواب على سرادق العزاء، لتقديم واجب العزاء، كما أرسلت مديرية الأوقاف بدمياط وفدا من الأئمة والوعاظ انتقل إلى القرية لتقديم العزاء لأسرة واهالى القرية.

كان استيقظ أهالى محافظة دمياط على خبر حزين، بعد وفاة 3 أشقاء بكليتى الطب والصيدلة من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية / العريش.

وتم إخطار مرور الاسماعيلية لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسبابة، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعاينة موقع الحادث واستصدار تصريح بدفن الجثث وتسليمها لذويهم.

وكان ثلاثة أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، على طريق "القنطرة شرق _ العريش"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.