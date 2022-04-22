إصابة ضابط بعد اصطدام سيارته بشجرة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، صباح اليوم، حادث اصطدام سيارة ملاكى يقودها ضابط شرطة أمام مدينة طوخ، بشجرة على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابة ضابط الشرطة. وتم نقله للمستشفى وعمل الإسعافات الأولية له، وتم تجنيب السيارة على الطريق لتيسير الحركة المروية، وتحرر المحضر اللازم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بشجرة بنزلة كوبرى طوخ العلوى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة، ووجود مصاب .

انتقل العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، والمقدم محمد شداد رئيس وحدة مرور طوخ، وأحمد الوزيرى رئيس المدينة، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ملاكى رقم"4912 ق س ع"، بشجرة بنزلة كوبرى طوخ العلوى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة، قيادة " أ م ع "، 27 سنة، نقيب شرطة بمباحث تموين القليوبية، أثناء عودته للعمل، انحرفت السيارة واصطدمت بالشجرة ما أدى الى إصابته بجرح بالذراع الأيمن وكدمة بالصدر، وتم نقله للمستشفى وتحرر المحضر اللازم.