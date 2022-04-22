أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 أبريل 2022، ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات، وسجل الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1090 جنيهًا للجرام، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري إلى زيادة سعرية في الدولار الأمريكي.



أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 934 جنيها.

عيار 21 سجل 1090 جنيها.

عيار 24 سجل 1246 جنيها.

الجنيه الذهب 8720 جنيها.

يتجه الفيدرالي الأمريكي لرفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل خلال مايو 2022، بعد أن وصل التضخم لأعلى مستوياته في 40 عامًا، وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك منفتح لرفع معدل الفائدة بشكل قوي في الشهر المقبل، في مسعى للسيطرة على تسارع التضخم.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال جلسة نقاشية في اجتماعات صندوق النقد الدولي: “من المناسب من وجهة نظري أن نتحرك بسرعة أكبر قليلًا لرفع معدلات الفائدة، أود أن أقول إن رفع الفائدة 50 نقطة أساس سيكون أمرًا مطروحًا على الطاولة خلال اجتماع مايو”.

وأضاف “باول”: “هدفنا يتمثل في استخدام كل أدواتنا للوصول إلى التوازن بين الطلب والعرض، في سبيل خفض معدل التضخم بدون التسبب في ركود الاقتصاد”.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مارس الماضي، مع الاتجاه لبدء خفض حيازته من الأصول.