أسعار الذهب اليوم تعاود الصعود بـ32 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1080 جنيها

كتب إسلام سعيد

عاودت أسعار الذهب اليوم الخميس قبل قليل ارتفاعها بحوالي 32 جنيها في الجرام عقب تراجع الأسعار حوالي 65 جنيها وذلك، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1080 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 926 جنيها.

عيار 21 سجل 1080 جنيها.

عيار 24 سجل 1234 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيها.

وكان علاء راشد خبير أسواق المعادن الثمينة هاني قال، إن أسعار الذهب في مصر تسير عكس اتجاه مؤشر البورصة العالمية، وذلك بسبب ارتباط أسعار الذهب هنا بسعر الدولار في السوق المصرفي، مشيراً إلى أن عوامل ارتفاع الذهب في مصر الآن ترتبط بالدولار وطالما نشهد ارتفاعا في الدولار بمصر فإن الذهب سيواصل الصعود حتى وإن شهد السعر العالمي للذهب استقرار.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت ارتفاعات بحوالي 65 جنيها للجرام خلال 48 ساعة، ويؤكد أن السعر العالمي للذهب تضرر من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الأمر الذي دفع أسعار أونصة الذهب إلى التراجع من 1991 دولار إلى 1947 دولار في التداولات الفورية.

وأوضح الخبير، أن السوق غير مستقر ولا يمكن للمستهلك أن يتخذ قرار بالشراء الآن، فهذا الجنان في أسعار الذهب يخلق حالة من الاضطراب في عمليات شراء الذهب، وقد نجد تراجعات كبيرة في حجم مبيعات الذهب.