أعلنت وزارة الصحة الأسترالية تسجيل 49 ألفا و984 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و612 ألفا و854 حالة.
وأشارت الوزارة -على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الجمعة- إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أستراليا بلغ 6 آلاف و939 حالة، بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و186 ألفا و6 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء في أستراليا.
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