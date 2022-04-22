وأشارت الوزارة -على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الجمعة- إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أستراليا بلغ 6 آلاف و939 حالة، بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و186 ألفا و6 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء في أستراليا.