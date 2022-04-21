نصائح لسرعة التعافى بعد الولادة القيصرية

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم فى شهر أبريل بالشهر الدولى للتوعية بالولادة القيصرية، مما يجعله وقتًا مثاليًا للحديث عن هذا الإجراء الشائع لولادة الأطفال، والألم والوجع وحتى النزيف هى بعض الأحداث الشائعة بعد ولادة طفل من خلال الجراحة القيصرية، لذا يحتاج جسمك إلى وقت للتعافى بعد إجراء هذه الجراحة، وللولادة القيصرية تأثير كبير على الأم، ومن الضرورى أن تكونى على دراية كاملة بإجراء العملية القيصرية ووقت الشفاء والآثار الجانبية، وهذا ما نتعرف عليه فى التقرير التالى بحسب موقع "Health".

التعافى من الولادة القيصرية

يختلف كل شخص عن الآخر، لذا فإن وقت عودة الأمهات للوقوف على أقدامهن بعد الولادة القيصرية يختلف من شخص لآخر، ويقترح الخبراء أن الوقت المعتاد للتعافى الكامل من الولادة القيصرية هو 4-6 أسابيع، ومع ذلك يجب أن تنتظر الأم لفترة طويلة من 6 إلى 8 أسابيع أو حتى أطول إذا كانت ترغب فى العودة إلى أنشطة أكثر كثافة مثل ممارسة الرياضة.

الأنشطة التى يجب تجنبها بعد الولادة القيصرية



النشاط البدنى بعد الولادة القيصرية

تتضمن بعض الأنشطة البدنية التى يجب على الأمهات تجنبها بعد الولادة القيصرية رفع أشياء أثقل من وزن الطفل، ويوصى بتجنب استخدام السدادات القطنية أو ممارسة الرياضة بشكل مكثف أو صعود السلالم حتى تحصل على إذن من طبيبك.

المشى كل يوم يمكن أن يكون مفيدًا خلال هذه الأوقات، لكن تذكرى أن ترتاحى عندما تكونى متعبة.

النظام الغذائى بعد الولادة القيصرية

على غرار الأنشطة البدنية، هناك الكثير من القيود على النظام الغذائى بعد الولادة القيصرية نظرًا لوجود نقص فى النشاط البدنى، فمن الضرورى التحكم فى نظامك الغذائى وتجنب تناول الأطعمة التى قد يصعب هضمها وتزيد من الإرهاق.

تناول الأطعمة المغذية والمعادن أمر ضرورى أيضًا للمساعدة فى الشفاء من الإجهاد البدنى.

إليك بعض المواد الغذائية التى يجب تجنبها بعد الولادة



1. الطعام الحار.. يسبب مشاكل فى المعدة وقد يتذوق الطفل النكهة الحارة فى الحليب.

2. المشروبات الغازية.. المشروبات الغازية وعصائر الحمضيات تسبب الغازات أيضًا، ويجب تجنبها بعد الولادة القيصرية.

3. المشروبات المحتوية على الكافيين.. يجب تجنب شرب القهوة تمامًا أثناء الحمل وبعده من أجل نمو الطفل بشكل صحى.

5. الأطعمة الباردة وغير المطبوخة والمقلية والوجبات السريعة.. الطعام البارد وغير المطبوخ يصعب هضمه ويجب تجنبه بعد الجراحة يمكن أن تسبب الأطعمة المقلية والسريعة أيضًا مضاعفات.

6. الأطعمة التى تسبب مشاكل فى المعدة.. بعض الأطعمة التى تنتج الغازات تشمل المخللات، والقرنبيط، والبازلاء، والفاصوليا، والبقوليات، والبروكلى، والبصل.

7. السمن.. يجب تجنب السمن لمدة أسبوع على الأقل بعد الولادة القيصرية.

رعاية جرح بعد الولادة القيصرية

الولادة القيصرية إجراء جراحى يتم فيه عمل شقوق فى البطن والرحم لتوليد الطفل، وهناك خطوات محددة للعناية بالجرح هى..

- حافظى على المنطقة المحيطة بالجرح جافة ونظيفة

- اغسلى الجرح بالماء الدافئ يوميا، لكن لا تترك المنطقة مبللة لفترة طويلة.

- لا تستخدمى منتجات التنظيف التى تحتوى على مواد كيميائية، حيث يمكن أن تؤدى إلى تفاقم الجرح.