منشد فى العزل.. محمود ممرض يرفع الروح المعنوية لمرضى كورونا بمدح الرسول.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "أشهر منشد لمصابى فيروس كورونا فى العزل بمصر.. محمود معتمد ممرض يرفع الروح المعنوية للمرضى بمدح رسول الله"، ذلك لممرض محمود معتمد بمستشفيات جامعة الزقازيق، والذى يعمل بأقسام العزل .

محمود معتمد 24 سنة، خريج معهد التمريض ، التحق بعمل بمستشفيات جامعة الزقازيق، قبل 4 سنوات، واشتهر بين أقرانه الإنشاد وقراءة القرآن الكريم، الذى يدفعهم بطلب منه قراءة القرآن أو الإنشاد الدينى بين النبطشيات.

ويقول محمود إن شهرته بدأت عندما طلب منه مريض عزل قراءة القرآن، فأعجب بصوته، وتلاحظ ارتفاع روحه المعنوية، كما بدأ المرضي المعزولون طلب الإنشاد وقراءة القرآن منه، ما دفع زملاءه وقياداته في العمل على تشجيعه علي مواصلة ذلك، بعد رصد رفع الحالة معنوية للمرضى، لافتا إلى أنه مر علي مدار عامين ونصف بالكثير من المواقف الانسانية بينه و بين المرضي، موضحًا أنه بذل كل ما في وسعه لخدمة المريض.

وأوضح خلال البث المباشر، أنه تعلم القرآن الكريم فى كتاب القرية، وعلى يد محفظين بالمنزل، وكان عشقه الاستماع لمبتهلى الإذاعة بالأخص الشيخ نصر الدين طوبار، واعتمد عليه في كل الحفلات المدرسية، حتى وصل لمرحلة الثانوية العامة، والتى شغلته عن القراءة و الابتهال، ثم عاود مرة أخرى بعد تخرجه من معهد فنى تمريض.