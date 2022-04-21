اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة طفل فى حادث بطريق القاهرة - أسيوط الغربى

الخميس، 21 أبريل 2022 07:16 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة طفل فى حادث بطريق القاهرة - أسيوط الغربى إسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب طفل فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط الغربى، وجرى نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من النجدة بانقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة - أسيوط بين مفارق جرزا والعياط.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف، وتبين مصرع 3 أشخاص، وهم محمود هشام محمود 32 سنة وأسماء محمد صادق 30 سنة وطفل عمره عامين، وإصابة طفل عمره أربع سنوات اشتباه نزيف بالصدر والمخ والبطن وجميعهم من حلوان، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى العام بالفيوم .

وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق التى أمرت بندب المهندس الفنى لبيان أسباب الحادث وتولت التحقيق.


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