اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ سوهاج: توريد 51 طن قمح خلال 5 أيام للشون والصوامع

الخميس، 21 أبريل 2022 03:37 م
محافظ سوهاج: توريد 51 طن قمح خلال 5 أيام للشون والصوامع صوامع طهطا
سوهاج فريق المحافظات

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن استقبال شون وصوامع المحافظة لـ51 طنا و66 كيلو من الأقماح تم توريدها من المزارعين منذ بدء موسم توريد الأقماح هذا العام في 15 أبريل الجاري وحتى الآن، مؤكدًا انتظام سير عملية التوريد دون معوقات.

وأكد "الفقي"، حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيرا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون بمختلف مراكز المحافظة.

وقال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2022، 865 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و885 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

يذكر أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بسوهاج بلغت 211 ألفا و862 فدانا موزعة علي مراكز المحافظة المختلفة، ومن المتوقع إنتاج 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي، وجرى تجهيز 18 موقع تخزيني ما بين "صوامع، وشون"، تتسع لـ142 ألف طن قمح.


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سوهاج

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