اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 06:47 م
أكرم القصاص
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محافظ سوهاج يتابع بدء توريد محصول القمح للشون والصوامع واستقبال 6.5 طن

الإثنين، 18 أبريل 2022 05:53 م
محافظ سوهاج يتابع بدء توريد محصول القمح للشون والصوامع واستقبال 6.5 طن حصاد القمح
سوهاج محمود مقبول

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تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بدء توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، حيث تم أمس توريد أول كمية مقدرة بـ 6.5 طن من الأقماح لصوامع أولاد نصير بمركز سوهاج، موجها جميع الجهات المعنية بالعمل على تذليل كافة العقبات وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين .

وشدد " الفقي " على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كميات القمح الموردة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة، موجها بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية، وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أية كميات من القمح خارج نطاق المحافظة .

يذكر أن كمية القمح المنزرعة في سوهاج هذا العام بلغت 211 ألفا و862 فدانا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، والمتوقع إنتاجه 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي .

 


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