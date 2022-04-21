لماذا يقيس الأطباء نسبة الهيموجلوبين والهيماتوكريت في الدم؟

كتبت فاطمة خليل

الهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء والهيماتوكريت هو قياس كمية خلايا الدم الحمراء، فيما يتعلق بإجمالي عدد خلايا الدم، ويستخدم كل من الهيموجلوبين والهيماتوكريت لتشخيص فقر الدم، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية قياس نسبة الهيموجلوبين والهيماتوكريت في الدم، بحسب موقع medicinenet.

الهيماتوكريت (hct) هو النسبة المئوية لحجم خلايا الدم الحمراء في الدم، ويتم التعبير عنها كنسبة مئوية، على سبيل المثال، تعني نسبة الهيماتوكريت بنسبة 25٪ أن هناك 25 مليلترًا من خلايا الدم الحمراء في 100 مليلتر من الدم.

لماذا يقيس الأطباء الهيموجلوبين؟



الهيموجلوبين (Hb) هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء يحتوي على جزيء الحديد، يحمل الهيموجلوبين الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم ويعيد ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين.

يلعب الحديد الموجود في الهيموجلوبين دورًا مهمًا في الحفاظ على شكل خلايا الدم الحمراء.

تعتمد نطاقات الهيموجلوبين الطبيعية على العمر والجنس، وقد يختلف النطاق "الطبيعي" حسب الاختبار المحدد المستخدم. مستويات الهيموجلوبين الطبيعية هي:

-حديثو الولادة: 17 إلى 22 جم / ديسيلتر

-أسبوع واحد (1) من العمر: 15 إلى 20 جم / ديسيلتر

-شهر واحد (1) من العمر: 11 إلى 15 جم / ديسيلتر

-الأطفال: 11 إلى 13 جم / ديسيلتر

-الذكور البالغون: 14 إلى 18 جم / ديسيلتر

-النساء البالغات: 12 إلى 16 جم / ديسيلتر

-الرجال بعد منتصف العمر: 12.4 إلى 14.9 جم / ديسيلتر

-النساء بعد منتصف العمر: 11.7 إلى 13.8 جم / ديسيلتر

يشار إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين بفقر الدم، أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

تشمل أسباب فقر الدم فقدان الدم ، ونقص التغذية ، واضطرابات نخاع العظام ، وقمع نخاع العظام عن طريق العلاج الكيميائي أو التعرض للإشعاع ، والفشل الكلوي ، وتكوين الهيموجلوبين غير الطبيعي ، مثل فقر الدم المنجلي. غالبًا ما تظهر مستويات الهيموجلوبين المرتفعة لدى الأشخاص الذين يعيشون في ارتفاعات عالية وفي المدخنين.

تشمل الأسباب الأخرى لارتفاع مستويات الهيموجلوبين الجفاف وأمراض الرئة والسرطان واضطرابات نخاع العظام (كثرة الحمر الحقيقية) و "تعاطي المنشطات بالدم" من قبل الرياضيين.

لماذا يقوم الأطباء بقياس الهيماتوكريت؟



كما هو الحال مع الهيموجلوبين، تعتمد نطاقات الهيماتوكريت الطبيعية على العمر والجنس، وقد يختلف النطاق "الطبيعي" حسب الاختبار المحدد المستخدم. مستويات الهيماتوكريت الطبيعية هي:

المواليد الجدد: 55٪ إلى 68٪

أسبوع واحد (1) من العمر: من 47٪ إلى 65٪

شهر واحد (1) من العمر: 37٪ إلى 49٪

ثلاثة (3) أشهر من العمر: 30٪ إلى 36٪

سنة واحدة (1) من العمر: 29٪ إلى 41٪

عشر (10) سنوات من العمر: 36٪ إلى 40٪

الذكور البالغين: 42٪ إلى 54٪

النساء البالغات: 38٪ إلى 46٪

تمامًا كما تشير مستويات الهيموجلوبين المنخفضة إلى فقر الدم، فإن الشخص الذي يعاني من انخفاض نسبة الهيماتوكريت يكون أيضًا مصابًا بفقر الدم.

تُرى نسب عالية من الهيماتوكريت في نفس الأشخاص الذين قد يكون لديهم مستويات عالية من الهيموجلوبين.