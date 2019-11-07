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س وج.. كل ما تريد معرفته عن فقر الدم

الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:00 ص
س وج.. كل ما تريد معرفته عن فقر الدم
كتبت فاطمة ياسر

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فقر الدم مشكلة يصاب بها الكثيرون، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أنواع وأسباب الإصابة بفقر الدم، وذلك وفقا لموقع "healthline  و webmed".

ما هو فقر الدم؟

فقر الدم أي الإصابة بالأنيميا، وهذا الأمر قد يكون دائم أو مؤقت، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة به كنقص نسبة الحديد أو فيتامين ب12 أو نقص في كرات الدم الحمراء، وكل نوع له طريقة علاج معينة.

لماذا يصاب الشخص بفقر الدم؟

يتعرض الشخص للإصابة بفقر الدم نتيجة لتعرضه لنقص بعض العناصر في الجسم كالحديد  أو فيتامين ب12 أو كرات الدم الحمراء التي لها دور كبير في حماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض، لأنها مسئولة عن حمل الأوكسيجين في الجسم، ونقله لباقي اعضاء الجسم.

ما هي أعراض  الإصابة بفقر الدم؟

هناك العديد من الأعراض التي توضح حقيقة الإصابة بفقر الدم، ومنها:

-الشعور الدائم بالإرهاق.

-الإصابة بالتعب الشديد دون مبرر.

-شحوب البشرة وميلها للاصفرار.

-عدم انتظام معدل ضربات القلب وميلها للزيادة.

-الإصابة بضيق التنفس.

-الدوخة والدوار.

-ألم شديد في الصدر.

-الشعور الدائم ببرودة في الأطراف.

-الصداع الشديد.

-تساقط الشعر يكون حليفك.

ما هي  أنواع  الإصابة بفقر الدم؟

الاصابة بفقر الدم لديه ثلاث أنواع وهي:

-نقص حجم الدم.

- خلل في إنتاج كريات الدم الحمراء.

- تدمير كريات الدم الحمراء.

ما هي أسباب الإصابة بفقر الدم؟

-التعرض للنزيف.

-الإصابة بالتقرحات الهضمية أو التهابات المعدة.

-فقر  الدم  في بعض الأحيان قد تكون علامة علي الإصابة بالسرطان.

-سوء التغذية.

ما هو علاج فقر الدم؟

علاج فقر الدم يعتمد علي معرفة السبب في الإصابة بهذا النقص، ولكن في جميع الأحوال العلاج يعتمد علي التغذية الجيدة، وتناول الكبدة واللحوم الحمراء والفواكه والخضروات الغنية بالحديد، مع تناول عنصر الحديد والفيتامينات الهامة.

 


فقر الدم

اعراض فقر الدم

اسباب فقر الدم

علاج فقر الدم

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